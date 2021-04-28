أذربيجان تتخذ خطوات جديدة لتوطيد علاقتها بإسرائيل

أعلنت أذربيجان، اليوم الأربعاء، عزمها اتخاذ خطوات جديدة لتوطيد علاقتها بإسرائيل، فيما وصف وزير خارجية الأخيرة غابي أشكنازي باكو بأنها "حليفة وصديقة وأكبر مورد للطاقة إلى إسرائيل".

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أعلن وزير الاقتصاد الأذري ميكائيل جباروف أن بلاده تعتزم افتتاح مكتب رسمي لترويج السياحة ومكتب تجاري دبلوماسي في إسرائيل هذا العام.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الإسرائيلية الأذرية (عُقد الأول في عام 2018)، الذي عقد عبر الإنترنت اليوم وتناول تعزيز العلاقات الثنائية والتجارة بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي: "أذربيجان حليف وصديق وأكبر مورد للطاقة إلى دولة إسرائيل".

واعتبر أن "اعتراف أذربيجان بشهادة اللقاح الإسرائيلية سيعزز العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين، وسيساعد الاقتصاد الإسرائيلي على الاستمرار في التعافي من أزمة كورونا".