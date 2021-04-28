قريبا... وفد أمريكي يزور مصر والسعودية لتخفيف التوتر في المنطقة

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، أن وفدا من المبعوثين الأمريكيين سينتقل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا لعقد مباحثات مع حلفاء رئيسيين لواشنطن.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الأمريكي أن الوفد الرفيع سيتوجه خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي والجهود المستمرة لتخفيف التوترات في المنطقة.

وأوضح مصدر مطلع أن الوفد سيكون برئاسة منسق سياسات الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريت ماكجورك ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه.

ومع أن مسار الرحلة لا يزال غير واضح، إلا أن هناك خططا مبدئية للوفد لزيارة السعودية والإمارات ومصر والأردن.

يأتي الإعلان عن رحلة الوفد في ظل تصاعد المخاوف في المنطقة بشأن مسعي الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ويخشى حلفاء واشنطن في المنطقة من أن يفضي استئناف تنفيذ الاتفاق في نهاية الأمر إلى السماح لطهران بامتلاك أسلحة ذرية ما من شأنه أن يجعلهم عرضة للترهيب الإيراني أو التهديد العسكري.