بايدن: أمريكا لا تسعى للتصعيد مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لا تسعى للتصعيد مع روسيا، لكنها تعدها بـ"عواقب لتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتنفيذ هجمات إلكترونية على الحكومة والشركات".

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب وزعه البيت الأبيض، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بروسيا، أوضحت للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أننا لا نسعى للتصعيد، لكن أفعالكم [ إجراءات روسيا] لها عواقب".

وأشار بايدن إلى أنه سيرد بشكل مباشر ومتناسب على "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية والهجمات الإلكترونية على الحكومة والشركات.

وفي 13 أبريل/ نيسان الحالي، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي بينهما عددا من القضايا، من بينها ضمان الأمن العالمي، والوضع الحالي للعلاقات الثنائية.

وخلال المكالمة، اقترح بايدن على بوتين عقد قمة بينهما خلال الأشهر المقبلة في بلد ثالث، وأعاد التأكيد على أهمية بناء علاقة مستقرة مع روسيا.