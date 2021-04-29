بايدن يتعهد بمواجهة إيران وكوريا الشمالية بـ"الدبلوماسية والاحتواء القوي"

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بمواجهة تهديدات إيران و كوريا الشمالية بـ"الدبلوماسية والاحتواء القوي".

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب أمام الكونغرس وزعه البيت الأبيض: "فيما يتعلق بالبرامج النووية لإيران و كوريا الشمالية، اللتان تشكلان تهديدا خطيرا لأمن أمريكا وأمن العالم، سنعمل عن كثب مع حلفائنا لمواجهة التهديدات التي يمثلها كلا البلدين من خلال الدبلوماسية والاحتواء القوي".

وفي وقت سابق، اليوم، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين حاليين وسابقين لم تكشف عنهم، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية رفع بعض أقسى العقوبات التي فرضتها ضد إيران بالكامل تقريبا، لكي تعود إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع الشهر الحالي، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، ما تزال إدارة بايدن تجري ما تسميه "مراجعة شاملة" لسياستها تجاه كوريا الشمالية، والتي تقول إنها سوف تؤدي إلى نهج جديد منسق لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.