ولاية أمريكية تتحرك لمنع المتحولين جنسيا من المشاركة في الألعاب الرياضية المدرسية

وافقت الهيئة التشريعية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الأربعاء، على قرار بمنع الفتيات، اللواتي تحولن جنسيا، من المشاركة في الألعاب الرياضية في بطولات المدارس الثانوية.

سيصبح القرار قانونًا رسميا عندما يوقعه الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

تم تمرير مشاريع قوانين مماثلة في الأشهر الأخيرة، بعد أن وافقت ولاية أيداهو على حظر ممارسة الرياضة للمتحولين جنسيا في العام الماضي.

يدعي مؤيدو القرار أن التشريع ضروري لأن الرياضيات المتحولات جنسياً يتمتعن بقوة وكتلة عظمية وحجم عضلي أكبر من بقية اللاعبات.

تقول مجموعات الدفاع عن حقوق المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا، إن الإجراءات تمييزية ولا تعالج مشكلة حقيقية، حيث لم يذكر معظم المشرعين الذين يرعون مشاريع القوانين حالات إشكالية حصلت في ولاياتهم.

وتم تعديل القرار، حيث تم حذف فقرة من شأنها أن تسمح للمدارس بفحص الأعضاء التناسلية للرياضيات المشتبه في أنهن ولدن ذكورًا، وفقًا للصحيفة.