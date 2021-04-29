ضحية جديدة في حادثة إطلاق نار من قبل الشرطة في الولايات المتحدة... فيديو

عرض المكتب المدني لمحاسبة الشرطة (COPA) في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، لقطات لإطلاق النار من قبل شرطة شيكاغو على شاب أمريكي.

تُظهر اللقطات، التي نشرتها قناة "ABC 7 Chicago"، دورية الشرطة وهي تطارد الشاب المدعو أنتوني ألفاريز في زقاق قبل أن يخرج إلى شارع رئيسي، بحسب ما ذكر موقع "The Hill" الأمريكي.

كما تظهر اللقطات الضابط وهو يصرخ "أسقط البندقية! أسقط البندقية!". بعد ذلك مباشرة، أطلق الضابط خمس طلقات بينما حاول ألفاريز الاستمرار في الركض.

بعد إطلاق النار، سقط ألفاريز، 22 عامًا، أرضًا، وقال للضابط: "لماذا تطلق النار علي؟"، فأجاب الضابط: "كان لديك سلاح".

ومع ذلك، لم يتضح من اللقطات أن ألفاريز كان بحوزته سلاح ناري.

تم نشر اللقطات بعد وفاة ألفاريز في وقت سابق من هذا الشهر نتيجة إطلاق النار. قالت السلطات في الولاية إن التوترات تصاعدت وأن ألفاريز كان مسلحًا.