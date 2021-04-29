تركيا تعلن عن شراء رخصة "سبوتنيك V" بهدف الإنتاج المشترك للقاح مع روسيا

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إنها قامت بشراء رخصة لقاح "سبوتنيك V" وذلك بهدف الإنتاج المشترك للقاحات مع الجانب الروسي.

وجاء إعلان تركيا، عبر تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لوكالة "سبوتنيك" الذي قال: "وزير الصحة التركي أبلغني أنهم اتفقوا مع زملائهم الروس على شراء رخصة لقاحات "سبوتنيك V" للإنتاج المشترك. هذه بالطبع خطة على المدى المتوسط".

وأضاف أوغلو قائلا "نحن نخطط لزيارة موسكو، ولكن سيكون ذلك متاحا عندما تصل أرقام الإصابات إلى مستوى يسمح لنا بمناقشة هذا الأمر مع زملائنا الروس. ربما تكون الزيارة في مايو/ أيار بعد شهر رمضان. إذا كان الجانب الروسي جاهزا".

وأشار أوغلو أن أحد أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها هي إمكانية عودة السياح الروس إلى تركيا.

وكانت السلطات الروسية قد اتخذت الاثنين الماضي قرارا بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض بين روسيا وتركيا اعتبارا من 15 نيسان/أبريل الجاري وحتى الأول من شهر حزيران/يونيو.