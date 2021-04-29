محادثات مفصلة بين روسيا وأمريكا حول العودة للاتفاق النووي الإيراني

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الخميس، أن رئيسي وفدي روسيا والولايات المتحدة أجريا محادثة مفصلة ومفيدة للغاية حول العودة للاتفاق النووي الإيراني خلال محادثات فيينا.

فيينا - سبوتنيك. وكتب أوليانوف في تغريدة على موقع تويتر: "التقينا مرة أخرى مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، جنبا إلى جنب مع وفودنا. أجرينا محادثة مفيدة للغاية حول الموضوعات الرئيسية التي يتم النظر فيها في إطار المفاوضات الجارية في فيينا حول الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس الأربعاء، أن هناك كل الأسباب للتفاؤل الحذر في نتائج المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا الى أن كلمة "حذر"، ستزول قريبا.

اختتمت الجولة الأولى من اجتماعات وفدي إيران والمجموعة المعنية بالاتفاق النووي في فيينا، حيث تقرر "تسريع عملية المحادثات واتفقوا على مواصلة أنشطة لجنة رفع الحظر واللجنة النووية بشكل مكثف وسريع".

كما تقرر تشكيل فريق خبراء "لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع العقوبات ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي".

وبدأت الجولة الجديدة اليوم في فيينا بحضور وفد إيراني وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع الشهر الجاري، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي.