وزير الخارجية الإيراني يزور الكويت

يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة دولة الكويت، اليوم الخميس، لإجراء مبحاثات مع كبار المسؤولين فيها.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، مشيرة إلى قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن ظريف يزور الكويت للقاء كبار المسؤولين في هذا البلد.

ولفت زادة إلى أن الزيارة تتناول مباحثات في العلاقات الثنائية فضلا عن مناقشة آخر التطورات في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن ظريف قام في الآونة الأخيرة بجولة خليجية شملت عدة دول هي قطر والعراق وسلطنة عمان، مشيرة إلى أنه استعرض مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع تلك الدول.