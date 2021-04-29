الهند تستنجد بمصر للتخفيف من كارثة تفشي كورونا وتطلب منها دواء

وجهت الهند، طلبا محددا، اليوم الخميس، إلى بمصر للتخفيف من "كارثة كورونا"، في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي خلال الآونة الأخيرة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، في مؤتمر صحفي ، إن بلاده "تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار "ريمديسيفير" الذي يستخدمه مرضى فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا أنها جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، وأن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

وذكر: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

وسجلت الهند، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا، وكشفت بيانات وزارة الصحة عن تسجيل 379257 إصابة جديدة و3645 وفاة، الخميس، في أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة.