الإرهابيون يستولون على آليات عسكرية تابعة للجيش النيجيري ..صور

استولى الإرهابيون في نيجيريا على دبابة من طراز "تي-55" ومدرعة من طراز "تي آر 4" وآليتين عسكريتين تم شراؤهما من أوكرانيا.

وبحسب الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتعرض المركبات القتالية لأي ضرر خارجي، وربما تم التخلي عنهما ببساطة من قبل طواقمها.

Террористы захватили танки и другую бронетехнику армии Нигерии, в том числе БТР-4 и Т-55. pic.twitter.com/j0sZqlCjVu — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 29, 2021

وتنشط جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا. وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد. وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات إرهابية موقعة العديد من الضحايا..

وبحسب منظمات حقوقية وإنسانية، فإن عام 2018 كان الأكثر دموية، حيث قُتل عدد كبير من المدنيين في نيجيريا أكثر من عدد قتلى الحرب والإرهاب في اليمن وأفغانستان، فإلى جانب "بوكو حرام"، هناك جناح غرب أفريقيا التابع لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).