الهند تبدأ التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" قريبا جدا

أعلن سفير الهند في موسكو، عن بدء تطعيم سكان الهند بلقاح "سبوتنيك V" في الأول من مايو/أيار.

وقال، "سنبدأ في استخدام "سبوتنيك V" في 1 مايو/أيار، على عدة مراحل كجزء من برنامج التطعيم الوطني الشامل لدينا. ونتطلع أن يساهم ذلك في جهود التطعيم في الهند بشكل كبير.

ووقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي اتفاقا على إنتاج 850 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" في الهند، في 28 أبريل/نيسان.

واستلمت الهند في وقت سابق من اليوم الدفعة الثانية من المساعدات الروسية لمكافحة "كوفيد-19" وتضمنت المساعدات أجهزة تنفس صناعي وأدوية وأوكسجين طبي، بعد أن وصلت أول طائرة تحمل مساعدات إنسانية إلى الهند مساء يوم 28 أبريل/نيسان.

وسجلت الهند رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في الساعة 24 الأخيرة، حيث أصيب ما يقرب من 380 ألف شخصا في يوم واحد.

وأصبحت محارق الجثث والمقابر في الهند غير قادرة على استيعاب الموجة الجديدة المدمرة من الإصابات التي تجتاح البلد المكتظ بالسكان بسرعة مرعبة، والتي أدت إلى استنفاد إمدادات الأوكسجين اللازم لحفظ سلامة وحياة المواطنين إلى مستويات حرجة تصل إلى ترك المرضى يموتون أثناء انتظارهم في الطابور قبل روئيتهم الأطباء.