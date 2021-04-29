إسرائيل تعلن إصابة 4 مواطنين حاصلين على اللقاح بالسلالة الهندية

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن إصابة 4 إسرائيليين حاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالسلالة الهندية المتحورة للفيروس.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الوزارة أنه تم اكتشاف 41 إصابة بالسلالة المتحورة في إسرائيل، 24 منهم عائدين من الخارج، بينما أصيب 17 في الداخل.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإنه لم يتم ربط كافة الإصابات المحلية بالمسافرين، مشيرة إلى أن 5 أطفال ضمن المصابين.

ويأتي الكشف عن الإصابات بالسلالة الهندية في اليوم التالي لإعلان وزارة الصحة الإسرائيلية عن الموعد المتوقع لإلغاء كافة قيود مكافحة وباء فيروس كورونا، في ظل تراجع الإصابات بالفيروس.

وذكر نائب وزير الصحة الإسرائيلي يواف كيش، أمس الأربعاء، أنه خلال نحو ثلاثة أسابيع، ستكون إسرائيل خالية تقريبا من قيود فيروس كورونا إذا استمر الوضع الوبائي في التحسن.

وإسرائيل رائدة على مستوى العالم في إدارة حملة التطعيم ضد كورونا حيث تلقى ما يقرب من 60 في المئة من سكانها، البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة، لقاح "فايزر".

وأظهرت قاعدة البيانات الوطنية الخاصة باللقاح أنه يكون فعالا بدرجة كبيرة في الوقاية من الأعراض والأمراض الشديدة المرتبطة بكوفيد-19.