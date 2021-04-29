41 إصابة جديدة بجلطات دموية بعد تلقي لقاح أسترا زينيكا ببريطانيا

كشفت هيئة رقابية بريطانية، اليوم الخميس، عن 41 إصابة جديدة بتجلطات دموية نادرة بعد تلقي لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا.

جاء هذا في تحديث أسبوعي لهيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، عن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، بحسب "رويترز".

وقالت الهيئة إن إجمالي حالات الإصابة بجلطات مع انخفاض في عدد الصفائح الدموية بعد التطعيم بأسترا زينيكا هذا الأسبوع بلغ 209 حالة، مقارنة بـ 168 حالة تم رصدها الأسبوع الماضي.

ويخضع لقاح أسترا زينيكا للتدقيق فيما يتعلق بمسألة التجلطات النادرة للغاية في ظل ارتفاع الحالات المرصودة بين صغار السن.

وأوصت بعض الدول ومنها بريطانيا بعدم إعطاء اللقاح لمن هم دون سن معينة.

وذكرت الهيئة أن 41 شخصا توفوا بسبب الإصابة بالجلطات في بريطانيا بزيادة تسع حالات عن بيانات الأسبوع الماضي.

ويقول خبراء إن حالات قديمة ربما ما زالت تظهر في الأعداد الإجمالية وإن الجلطات ما زالت حدثا نادرا للغاية.