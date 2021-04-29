إصابة عمدة مدينة بطاجيكستان و31 شخصا خلال الاشتباكات مع قرغيزستان

أعلنت بلدية مدينة إصفارا الواقعة شمالي طاجيكستان، اليوم الخميس، إصابة عمدة المدينة في كتفه خلال تواجده على خط النار أثناء النزاع المسلح على الحدود مع قرغيزستان، فضلا عن إصابة 31 شخصا آخر خلال الاشتباكات.

دوشنبه - سبوتنيك. وأفاد مكتب البلدية لوكالة سبوتنيك: "أصيب عمدة إصفارا بعيار ناري في كتفه".

ووفقا له، فإن حالة العمدة مستقرة ولا داعي للقلق بشأنه.

كما أفاد المصدر عن إصابة 31 شخصاً طاجيكيا خلال الاشتباكات المسلحة.

وأفاد كل من حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان، يوم أمس الأربعاء، بنشوب خلاف على الحدود بعد محاولة ممثلي الجانب الطاجيكي تركيب كاميرات مراقبة على أعمدة الكهرباء، الأمر الذي عارضه الجانب القرغيزي.

وتصاعد التوتر الليلة الماضية وأدى تبادل لإطلاق النار إلى مقتل مواطن قرغيزي وإصابة 16 شخصا آخرين بالإضافة إلى إصابة مواطنين اثنين من طاجيكستان بجروح خطيرة.

في وقت لاحق، أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان عن تبادل لإطلاق النار على الحدود بين الوحدات العسكرية في البلدين.