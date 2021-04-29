إيران تحظر سفر 15 شخصا على صلة بتسريب أقوال ظريف

قررت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الخميس، حظر سفر 15 شخصا على صلة بتسجيل اللقاء المسرب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، إلى وسائل إعلام أجنبية؛ ومنعتهم من مغادرة البلاد، حتى اكتمال التحقيقات.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation ظريف يستذكر علاقته بقاسم سليماني ويفسر أقواله عنه في التسريبات الصوتية

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، عن مصدر في السلطة القضائية، قوله، "صدر قرار بمنع خروج 15 شخصا من الأراضي الإيرانية، كانوا على صلة بتسجيل اللقاء مع وزير الخارجية ظريف، والذي تم تسريبه مؤخرا. القضاء الإيراني بصدد محاكمة الضالعين في تسريب اللقاء".

وكانت وسائل إعلام عدة قد تداولت تسجيلا صوتيا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تحدث فيه عن عدد من الملفات شملت قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، إلى جانب روسيا وقضية الاتفاق النووي. وأشار ظريف، خلال التسجيلات، إلى فرض سليماني شروطه على ظريف في بعض الملفات، لا سيما خلال التفاوض بشأن الملف السوري.

من جانبه، أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، أن "التسريبات كانت ضمن حوار يتم مع جميع مسؤولي الحكومة لحفظه في أرشيف الدولة وليس حوارا إعلاميا".