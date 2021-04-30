إسرائيل… ارتفاع قتلى انهيار منصة خلال مهرجان ديني إلى 38 شخصا

ارتفع عدد ضحايا حادث الانهيار والتزاحم خلال فعالية دينية في إسرائيل إلى 38 شخصا، بحسب ما أفادت به صحيفة "هآرتس" نقلا عن أطباء.

وفي وقت سابق، الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل وإصابة العشرات جراء انهيار جسر ومبنى في جبل جرمق "ميرون" شمالي إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 20 شخصا بجروح شديدة ونقل 150 إلى المستشفيات في حادث انهيار منصة بحفل ديني في جبل الجرمق "ميرون".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية وقف السفريات والحافلات المتوجهة الى الجبل، ومنع دخول الجمهور الى موقع الحادثة، لتسهيل عملية نقل المصابين.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث بأنه "كارثة كبيرة".