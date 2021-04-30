الجيش التشادي: تحطم مروحية عسكرية ناجم عن عطل تقني

صرح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، برميندوا اغونا، أن مروحية عسكرية تحطمت شمال العاصمة بسبب عطل تقني، ونفى ما تم تداوله عن قيام المتمردين من حركة الوفاق المسلحة بإسقاط المروحية.

نواكشوط – سبوتنيك. وكان مصدر مطلع قد أكد، أن "متمردي جبهة الوفاق المسلحة دخلوا بلدة نوكو وسيطروا عليها، وأضاف أن "المسلحين تمكنوا من إسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش وأن مصير اثنين من الجنود لا يزال مجهولا".

وتقع بلدة نوكو على بعد 260 كيلومتراً من العاصمة نجامينا.

هذا وتجددت المعارك بين الجيش التشادي وحركة الوفاق المسلحة. وتمكن الجيش من تدمير جزء من القوة العسكرية للمتمردين.

وكان المجلس العسكري الحاكم في تشاد قد طالب السلطات في النيجر بمنع المتمردين من دخول أراضيها والتعاون للقضاء عليهم.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض المجلس العسكري مشاركة حركة الوفاق المسلحة في الحوار الوطني، ووصف المجلس أعضاء جماعة الوفاق بإرهابيين قتلوا الرئيس إدريس ديبي في 20 نيسان/أبريل الجاري.