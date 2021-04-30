ارتفاع ضحايا قرغيزستان في الاشتباك الحدودي مع طاجيكستان إلى 13 قتيلا

قالت وزارة الصحة القرغيزية، الجمعة، إن التصعيد الأخير للتوترات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان خلف 13 قتيلا من مواطني قيرغيزستان وإصابة 121 آخرين.

وقال متحدث باسم الوزارة "حتى الساعة 7:50 صباحا [01:50 بتوقيت جرينتش]، بلغ العدد الإجمالي للمصابين نتيجة الحادث الذي وقع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان 134، بينهم 13 حالة وفاة".

وأضاف أنه تم بالفعل نقل 25 مصابًا إلى العاصمة بيشكيك لتلقي العلاج المناسب،لافتا إلى أن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

واشتبكت قوات الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، يوم الأربعاء، بعد نشوب خلاف على الحدود لمحاولة ممثلي الجانب الطاجيكي تركيب كاميرات مراقبة على أعمدة الكهرباء، الأمر الذي عارضه الجانب القرغيزي.

وتصاعد الصراع ليل الخميس حيث بدأ الجانبان في استخدام الأسلحة النارية، وبعد فترة من المواجهة المسلحة، اتفقت قيرغيزستان وطاجيكستان على وقف إطلاق النار وأعلنا عن خطط لتنظيم مجموعات مشتركة لتسيير دوريات على الحدود.

وتعاني المنطقة بشكل دوري من نزاعات، والسبب الرئيسي هو مناطق الحدود غير المرسمة حيث يستحيل تحديد مكان الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان.