مسؤول إسرائيلي يكشف سبب ارتفاع ضحايا حادث المهرجان الديني... فيديو وصور

كشف مسؤول إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، سبب ارتفاع عدد ضحايا حادث المهرجان الديني، والذي وصل إلى 44 قتيلا.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن سقوط ما يزيد على 44 قتيلا، هو "نتيجة مأساة أليمة في جبل ميرون قرب صفد، خلال احتفالات دينية بعيد الشعلة نتيجة حادث تدافع وتزاحم".

44 قتيلًا نتيجة مأساة أليمة في جبل ميرون قرب صفد خلال احتفالات دينية بعيد الشعلة نتيجة حادث تدافع وتزاحم. قامت قوات من الجبهة الداخلية وسلاحي الجو والطب في جيش الدفاع بمد يد العون في عملية اجلاء القتلى والمصابين. تعازينا لأهالي الضحايا و نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. pic.twitter.com/9pKWDjKTq4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 30, 2021

وأفاد أدرعي بأن قوات من الجبهة الداخلية وسلاحي الجو والطب في الجيش الإسرائيلي، قامت بمد يد العون في عملية إجلاء القتلى والمصابين، مقدما تعازيه لأهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت القناة العبرية الـ"12"، قد أكدت مقتل 44 إسرائيليا من اليهود المتشددين "الحريديم"، وإصابة نحو 150 آخرين بجراح خطيرة، ليلة الجمعة، نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين، بسبب الاكتظاظ البشري والتجمع بأعداد كبيرة في الحفل الديني الذي أقيم بمستوطنة ميرون، قرب مدينة صفد، شمالي إسرائيل.

ישראל דיסקין שמחפש את אחיו שמחה דיסקין, בן ה-23, מהשעה 1 בלילה: "בדקות האחרונות קיבלתי הודעה על פטירת אחי בקבוצת וואטסאפ. טרם קיבלת הודעה ממקור רשמי. עברתי בית חולים בית חולים, מד"א, זק"א, משטרת ישראל, אף אחד לא יודע כלום" pic.twitter.com/aHkIcYpe2P — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2021

ووقع الحادث خلال احتفالات يوم "الهيلولا" في عيد "لاغ بوعمير" لإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، وذكرت القناة أن السبب وراء ارتفاع عدد الضحايا يعزا إلى التدافع والتزاحم بين المستوطنين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة في جبل ميرون.

הכתובת הייתה על הקיר: האזהרה מ-2018 - "סכנת הימחצות ממשית" • @AvishayBenHaim עם כל הפרטים >> https://t.co/FXoVVIiIuP



(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/Yud8D2CgNr — חדשות 13 (@newsisrael13) April 30, 2021

وأعلن قائد الشرطة الإسرائيلية في المنطقة الشمالية مسؤوليته عن الحادث، في وقت قامت الشرطة بوقف السفريات والحافلات المتوجهة إلى الجبل، ومنع دخول الجمهور إلى موقع الحادثة، لتسهيل عملية نقل المصابين.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث بأنه "كارثة كبيرة".