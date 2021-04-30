السفارة الأمريكية في موسكو تعلق إصدار التأشيرات للروس

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو تقليص قائمة الخدمات القنصلية بدءا من 12 أيار/ مايو بسبب القيود الجديدة على تعيين موظفين محليين.

وجاء في بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية، اليوم الجمعة: "اعتبارًا من 12 مايو، ستقدم السفارة خدماتها للمواطنين الأمريكيين فقط. لن يتم توفير الخدمات القنصلية لمواطني الدول الأخرى، سيتم تعليق إصدار تأشيرات للمواطنين الروس لأغراض غير الهجرة والتأشيرات لغير الدبلوماسيين، باستثناء الحالات الطارئة".

كما أشار البيان إلى أن السفارة في موسكو لن تقدم خدمات إصدار وثائق الميلاد أو تجديد جوازات السفر، كما قد يتم تأخير تقديم المساعدة الطارئة للأمريكيين بسبب القيود المفروضة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الروسية قرار منع توظيف غير الأمريكيين في السفارة الأمريكية.

وعلق البيان: "نأسف لأن قرارات الحكومة الروسية أجبرتنا على خفض عدد العاملين لدينا بنسبة 75 في المائة".

في منتصف شهر نيسان / أبريل، فرضت موسكو عقوبات جوابية على واشنطن تشمل طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، ومنع توظيف مواطنين من روسيا ودول أخرى في السفارة الأمريكية.

كما نشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة بالمسؤولين الأمريكيين الممنوعين من دخول الأراضي الروسية.