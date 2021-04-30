عراقجي: ما زلنا نواجه تحديات وتفاصيل صعبة لم نجد حلولا لها بشأن الاتفاق النووي

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن عملية المباحثات في فيينا لا تزال تواجه تحديات وتفاصيل صعبة ولم تجد الوفود المشاركة حلولا لها بعد.

طهران - سبوتنيك. وأكد عراقجي في تصريح نقلته وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الجمعة: "لانزال نواجه تحديات وتفاصيل صعبة لم نجد حلولا لها بشأن الاتفاق النووي في فيينا"، موضحا أن "المباحثات تسير على طريق صحيح".

وتابع "شكّلنا ثلاث مجموعات عمل لإحياء الاتفاق وتمهيد الطريق لعودة واشنطن للاتفاق"، موضحا أن "المجموعة الأولى تشرف على التزامات إيران النووية والثانية على رفع العقوبات الأمريكية والثالثة معنية بحل الخلافات الشائكة لرفع العقوبات".

واختتمت الجولة الأولى من اجتماعات وفدي إيران والمجموعة المعنية بالاتفاق النووي في فيينا، أمس الخميس، حيث تقرر "تسريع عملية المحادثات واتفقوا على مواصلة أنشطة لجنة رفع الحظر واللجنة النووية بشكل مكثف وسريع".

كما تقرر تشكيل فريق خبراء "لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع العقوبات ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي".

وبدأت الجولة الجديدة أمس في فيينا بحضور وفد إيراني وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع الشهر الجاري، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي.