وزارة الصحة التركية تعلن عن الاستخدام الطارىء للقاح الروسي "سبوتنيك V"

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، عن إصدار هيئة تنظيم الأدوية والمعدات الطبية التركية تصريحا للاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V" في تركيا.

وأضاف قوجة: "نتيجة البحث وتقييم لجنة الأدوية والمعدات الطبية في تركيا، تقرر إصدار تصريح للاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V".

وتابع: "أتمنى أن يكون في مصلحة البلدين، وهكذا، سيكون اللقاح الروسي هو الثالث من نوعه في بلدنا".

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir." — AA Canlı (@AACanli) April 30, 2021

​كما أعلن الوزير قوجة، في وقت سابق، أن "بلاده وقعت اتفاقا مع الحكومة الروسية لتوريد 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، على أن تستلمها تركيا في غضون 6 أشهر بدءاً من أيار/ مايو المقبل.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الجمعة، إنه "أصبحت تركيا الدولة رقم 63 التي وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، ويتجاوز عدد سكان هذه البلدان 3.2 مليار شخص".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد فيروس "كورونا" المستجد، في آب/ أغسطس الماضي، الذي طوّره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا"، في الـ 19 من أبريل/ نيسان الجاري، أن "فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقًا المجلة الطبية "لانسيت" حين أعلنت أنها بلغت 91.6%.