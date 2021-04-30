تسجيل
14:20 GMT30 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أزمة لبنان، يوليو 2020

    جبران باسيل يتحدث عن دور لموسكو في حل أزمات المنطقة

    © REUTERS / Mohamed Azakir
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046618864_0:230:2936:1881_1200x675_80_0_0_d1e1917e4439f8a7424cfc1f7c4d0af7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104301048855599-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/

    تحدث جبران باسيل عن دور لموسكو يساعد على الاستقرار في المنطقة، معللا ذلك بفهم روسيا للمنطقة.

    وبحسب تدوينة لباسيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "موسكو بإمكانها أن تمارس سياسة مساعدة على الاستقرار".

    وعزا باسيل قدرة روسيا على فعل ذلك، بقوله: "بسبب فهمها لمنطقتنا من دون تدخل في الشؤون الداخلية".

    وكان جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان قد توجه، أول أمس الأربعاء، إلى موسكو لإجراء سلسلة محادثات مع المسؤولين الروس حول الوضع في لبنان والمنطقة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

    وتأتي زيارة باسيل إلى موسكو في وقت ما زالت القوى السياسية في لبنان عاجزة عن التوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهي خطوة يعتبرها المجتمع الدولي شرطاً أساسيا لدعم البلاد في تجاوز أزمتها الاقتصادية غير المسبوقة والتي تنذر بالانهيار.

    وخلال الأشهر الماضية، تحولت روسيا إلى مقصد للسياسيين اللبنانيين الذين يحاولون استطلاع سبل الدعم من الجانب الروسي للبنان في تجاوز أزماته، حيث سبق أن زار موسكو في الفترة الأخيرة وفد برلماني من "حزب الله"، ومن ثم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي كان قد التقى بدوره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبو ظبي.

    يشار إلى أن لبنان يعيش على وقع أزمة سياسية نابعة من عدم التوافق على تشكيل الحكومة التي تم تكليف سعد الحريري بتأليفها.

    ويتمحور الخلاف بين معسكري رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بسبب ما يقال عن الرغبة في امتلاك الثلث المعطل لقرارات الحكومة.

    انظر أيضا:

    عضو تكتل "لبنان القوي": زيارة باسيل لموسكو فرصة لإزالة التشويش الحاصل في ملف تشكيل الحكومة 
    الرئاسة اللبنانية: لم نوفد باسيل لزيارة البطريرك الراعي
    باسيل: النظام السياسي والمالي اللبناني ليسا مقدسين
    وفاة شخصية سياسية لبنانية بفيروس كورونا وعون وباسيل ينعياه
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إحدى الأعمال المصورة للمصور الروسي ميخائيل كيراكوسيان، ضمن مشروع فني مصور بعنوان نحن نشبهكم، أبطالها حيوانات حديقة موسكو، أبريل 2021
    "نحن نشبهكم"... صور بورتريه مدهشة لحيوانات حديقة موسكو
    نائب لبناني يقدم سيرته الذاتية للعمل في دولة خليجية
    مسؤول لبناني يبحث عن وظيفة في الخليج
    سلاح العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في 9 مايو
    سلاح العرض العسكري في موسكو بمناسبة عيد النصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك