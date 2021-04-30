جبران باسيل يتحدث عن دور لموسكو في حل أزمات المنطقة

تحدث جبران باسيل عن دور لموسكو يساعد على الاستقرار في المنطقة، معللا ذلك بفهم روسيا للمنطقة.

وبحسب تدوينة لباسيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "موسكو بإمكانها أن تمارس سياسة مساعدة على الاستقرار".

موسكو بإمكانها ان تمارس سياسة مساعدة على الاستقرار بسبب فهمها لمنطقتنا من دون تدخل في الشؤون الداخلية — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 30, 2021

وعزا باسيل قدرة روسيا على فعل ذلك، بقوله: "بسبب فهمها لمنطقتنا من دون تدخل في الشؤون الداخلية".

وكان جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان قد توجه، أول أمس الأربعاء، إلى موسكو لإجراء سلسلة محادثات مع المسؤولين الروس حول الوضع في لبنان والمنطقة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

وتأتي زيارة باسيل إلى موسكو في وقت ما زالت القوى السياسية في لبنان عاجزة عن التوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهي خطوة يعتبرها المجتمع الدولي شرطاً أساسيا لدعم البلاد في تجاوز أزمتها الاقتصادية غير المسبوقة والتي تنذر بالانهيار.

وخلال الأشهر الماضية، تحولت روسيا إلى مقصد للسياسيين اللبنانيين الذين يحاولون استطلاع سبل الدعم من الجانب الروسي للبنان في تجاوز أزماته، حيث سبق أن زار موسكو في الفترة الأخيرة وفد برلماني من "حزب الله"، ومن ثم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي كان قد التقى بدوره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبو ظبي.

يشار إلى أن لبنان يعيش على وقع أزمة سياسية نابعة من عدم التوافق على تشكيل الحكومة التي تم تكليف سعد الحريري بتأليفها.

ويتمحور الخلاف بين معسكري رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بسبب ما يقال عن الرغبة في امتلاك الثلث المعطل لقرارات الحكومة.