تسرب نفايات مشعة تعود لزمن الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، حدوث تسرب لنفايات مشعة دفنت تحت الأرض خلال الحرب العالمية الثانية في ولاية واشنطن الأمريكية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" تتسرب المياه من خزان مفاعل "ب – 109" في محمية هانفورد، الملوثة بالنفايات الناتجة عن إنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية، إلى الأرض.

وأشار المتحدث باسم الوزارة جيف تايري إلى عدم وجود مخاطر متزايدة على الصحة العامة والسلامة بسبب التسرب، وقال: "التلوث ليس بجديد في هذة المنطقة، وقد تم اتخاذ تدابير اللازمة منذ عقود".

وبحسب بيان صادر عن وزارة البيئة الأمريكية، اليوم، نحو 13 لترًا من المياه الملوثة تتسرب من الخزان يوميًا.

وجاء في البيان: "الحادث يثبت وجود حاجة ماسة للتخلص من منشآت هانفورد القديمة، لأنها ستشكل تهديدًا متزايدًا بمرور الوقت".

الجدير بالذكر أن وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت في أيار/ مايو2017 حالة الطوارئ بموقع هانفورد النووي في ولاية واشنطن، بعد انهيار نفق يستخدم لتخزين مواد ملوثة من نفايات مصنع لاستخراج البلوتونيوم.

وفي عام 2016 حذر فرانك كلوتز رئيس الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهي وكالة بوزارة الطاقة تشرف على صيانة الرؤوس الحربية النووية، الكونغرس من الخطر الذي تشكله المنشآت المتهالكة.

وقالت الإدارة في تقريرها عام 2016 إن تطهير المنشآت المتداعية لوزارة الطاقة الأمريكية من التلوث وهدمها سيكلفها 32 مليار دولار.