قطعة نقدية عملاقة من الذهب والفضة... تكريما لرئيس كازاخستان السابق

أصدر البنك المركزي في كازاخستان قطعة نقدية معدنية ضخمة بقيمة 930 دولارا منقوشا عليها بالذهب صورة للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، في أحدث خطوة تتخذها السلطات لتخليد إرث الزعيم البالغ من العمر 80 عاما.

حكم نزارباييف أولا كازاخستان عندما كانت جمهورية سوفيتية سابقة، ثم أصبح رئيسا لها بعد الاستقلال من عام 1989 حتى استقالته المفاجئة في 2019، وسلم السلطة لحليفه الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وكان بين أول قرارات الرئيس الجديد تغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور سلطان، تكريما لنزارباييف.

يحتفظ نزارباييف بسلطات كرئيس لمجلس الأمن الوطني وزعيم للحزب الحاكم، وصورته موجودة بالفعل على عملة البلاد.

والعملة التذكارية الجديدة من الفضة مع صورة منقوشة بالذهب للرئيس، قطرها 5 سنتيمترات وتم سك 1000 قطعة منها فقط متاحة في متجر العملات التذكارية في البنك المركزي.

كما أطلق اسم نزارباييف أيضا على واحدة من أفضل الجامعات في البلاد، التي تضم مجموعة من الكليات المرموقة، وعلى مطار العاصمة وشارع رئيسي في وسط ألماتا أكبر مدن كازاخستان، بحسب ما نقلت "رويترز".