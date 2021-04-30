طائرة تابعة لسلاح الجو البولندي تخترق المجال الجوي البيلاروسي

أفادت قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية، اليوم الجمعة، بأن طائرة تابعة لسلاح الجو البولندي قامت عن غير قصد باختراق المجال الجوي البيلاروسي.

وارسو- سبوتنيك. وفي هذا الصدد كتبت القيادة البولندية على تويتر: "وقع اختراق للمجال الجوي البيلاروسي، يوم 29 أبريل (نيسان) ليلا، أثناء طلعة جوية بمهمة تنفيذ دورية عادية".

يذكر أنه وفقا للعسكريين البولنديين، فإن "هذا الحادث لم يكن مقصودًا، لقد وقع مصادفة واستمر خلال فترة زمنية قصيرة".

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم السبت الماضي، بمعاقبة يوري زينكوفيتش، أحد الموقوفين ضمن مجموعة اتهمتها مينسك بالتخطيط لاستهداف الرئيس وتنفيذ انقلاب مسلح في البلاد.

وقال في خطاب متلفز إن زينكوفيتش "سيدفع أغلى ثمن ممكن، ليس لأن الأمر يتعلق بي، ولكن لأنه دبر انقلابا".

وتابع أن الاستخبارات الأمريكية ظلت ترعى زينكوفيتش لوقت طويل، ومنحته الجنسية الأمريكية كنوع من الحماية".