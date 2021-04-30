تركيا: تلقينا بحزن نبأ مقتل العديد من الأشخاص إثر حادث التدافع في إسرائيل

تقدمت تركيا بالتعازي لإسرائيل في ضحايا حادثة التدافع التي وقعت، بعد منتصف الليلة الماضية، لدى الاحتفاء بمناسبة دينية لليهود، وأسفرت عن مقتل 45 شخصا وإصابة العشرات.

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية صدر، اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية.

وقالت الخارجية التركية إنها "تلقت بحزن نبأ مقتل العديد من الأشخاص بسبب الحادثة".

وتابعت: "نتقدم بالتعازي للشعب الإسرائيلي وحكومته بسبب هذا الحادث الأليم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وقتل 45 إسرائيليا وأصيب أكثر من 103، في تدافع شديد وزحام خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) في قرية ميرون، قرب صفد، شمالي إسرائيل بعد منتصف الليلة الماضية، وشارك فيها مئة ألف شخص، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.