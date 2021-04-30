نائب وزير الصحة الإيطالي يعرب عن ثقته باعتراف الاتحاد الأوروبي بـ "سبوتنيك V"

صرح نائب وزير الصحة الإيطالي، بييرباولو سيليري، اليوم الجمعة، بأن على السلطات الأوروبية اتخاذ قرار بشأن الاعتراف باللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك تلك التي تُستخدم خارج الاتحاد الأوروبي، ومن أجل السماح لمواطنيها بالعودة إلى الوطن.

روما - سبوتنيك. وقال سيليري، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، ردا على سؤال حول اعتراف الاتحاد الأوروبي باللقاح الروسي: "هناك أيضًا مواطنون إيطاليون في الخارج تلقوا لقاح "سبوتنيك في" أو "سينوفاك"، ويجب أيضًا ضمان سفرهم وعودتهم إلى إيطاليا. وهذا يتطلب حلا أوروبيا مشتركا، وستكون خبرة وكالة الأدوية الأوروبية أساسية في هذا الأمر. وهناك حاجة لتنسيق أوروبي يضمن شمل مواطنينا أو المقيمين في البلدان الأخرى الذين استخدموا لقاحات لم تتم الموافقة عليها بعد في الاتحاد الأوروبي. لكنني أعتقد أن هذا سيحدث وأن الشهادة الأوروبية ستشمل هؤلاء الأشخاص أيضا، بعد الانتهاء من التطعيم".

وأضاف: مع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" يجب مراعاة باقي اللقاحات الأخرى، على سبيل المثال اللقاحات الصينية".

وأشار إلى أن، إيطاليا يمكن أن تعترف بشهادات لقاحات "غير أوروبية" وفقا للممارسة المخطط لها. موضحا أنه، "من الأفضل أن تكون قرارات الدول الأخرى متجانسة. لذلك، آمل أن يكون هناك خط مشترك لجميع الدول لتسوية الاختلافات المحتملة، على أساس الفطرة السليمة".

وأكد نائب وزير الخارجية الإيطالي، في حديثه عن تطعيم سكان سان مارين بلقاح "سبوتنيك V"، بأن :"سكانها يمكنهم أن يكونوا قادرين على عبور الحدود مع إيطاليا، كما في حالة استخدام لقاحات أخرى ضد العدوى. لا يوجد أي سبب يمنع "سبوتنيك V" من أن يكون من بين هذه اللقاحات".

في أوائل آذار/مارس، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن وكالة الأدوية الأوروبية بدأت فحصا متسقا لملف تسجيل اللقاح الروسي. وستختبر الوكالة اللقاح وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

ويعد لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية، وقد تم تسجيل اللقاح في 60 دولة حول العالم، تشكل نحو 3 مليارات نسمة.