السكرتيرة الصحفية للرئيس الأوكراني تستقيل من منصبها

أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني يوليا مندل، اليوم الجمعة، عن قرارها بتقديم استقالتها من منصبها.

ونقلت صحيفة "برافدا" الأوكرانية عن مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولاك، قوله :"ستستمر مندل في العمل كسكرتيرة صحفية حتى تكتمل عمليات إعادة التنظيم في المكتب. وبعد ذلك ستقوم بالعمل كمستشارة اتصالات دولية".

وأضاف قائلا: "اليوم، اتصالات ومبادرات الرئيس تحتاج إلى تعزيز كبير.. تتمتع يوليا فلاديميروفنا بمهارات واتصالات ممتازة في هذا القطاع في المجتمع الإعلامي ويمكن أن تكون فعالة".

الجدير بالذكر أن يوليا مندل عملت سابقًا كصحفية في القنوات التلفزيونية الأوكرانية. وبعد فترة تدريب في جامعة ييل في حزيران / يونيو 2019، تم تعيين مندل سكرتيرة صحفية لرئيس الدولة بمرسوم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.