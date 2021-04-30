بايدن معزيا نتنياهو: أصدرت تعليمات بعرض المساعدة على إسرائيل

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معزيا إياه في حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات اليهود.

وأبلغ بايدن نتنياهو خلال الاتصال بأنه وجّه فريقه بعرض المساعدة الأمريكية على إسرائيل، بحسب بيان للبيت الأبيض، نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة تعمل على تأكيد التقارير التي تفيد بأن مدنيين أمريكيين قتلوا أو أصيبوا في الحادث.

وقتل 45 إسرائيليا وأصيب أكثر من 103، في تدافع شديد وزحام خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) في قرية ميرون، قرب صفد، شمالي إسرائيل بعد منتصف الليلة الماضية، وشارك فيها مئة ألف شخص، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.