تركيا تسجل 394 وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 394 حالة وفاة متصلة بفيروس كورونا في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق، وذلك بعد يوم من تطبيق إجراءات عزل عام على مستوى البلاد.

كما أظهرت البيانات تسجيل 31891 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الفترة نفسها.

وطبقا لإحصاء لـ"رويترز"، تأتي تركيا في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية في متوسط سبعة أيام.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أنه سيكون لزاما على الأتراك البقاء في بيوتهم معظم الوقت، بموجب "إغلاق كامل" على مستوى البلاد، ابتداءً من يوم الخميس وحتى 17 مايو/أيار، للحد من قفزة في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وقال أردوغان، في كلمة له بعد اختتام اجتماع الحكومة التركية، إنه "سيتم تعليق التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال، وتأجيل جميع الامتحانات"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.