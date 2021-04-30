لحظات خاصة للأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون مع أطفالهما تحصد مليون مشاهدة... فيديو

حاز فيديو جديد شاركه نجل ولي العهد البريطاني، الأمير وليام مع زوجته، كيت ميدلتون، بمناسبة الذكرى العاشرة لزواجهما على إعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد الفيديو الذي شاركه الزوجان عبر حسابهما الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لحظات خاصة مع أطفالهما الثلاثة جورج ولويس وتشارلوت.

وطرح الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون الشكر لكل من هنأهم بذكرى زواجهما العاشرة، وغردا مع الفيديو: "شكرا للجميع على الرسائل الرقيقة في ذكرى زواجنا، نحن ممتنون للغاية على 10 سنوات من الدعم الذي تلقيناه في حياتنا كعائلة".

وجذب الفيديو 10 ملايين مشاهدة بعد طرحه، أمس الخميس، على "تويتر".

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



📹 @will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 29, 2021

​وحرص الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على "تويتر" على تهنئة الأمير وليام وكيت ميدلتون بمرور 10 سنوات على زواجهما، فكتب لهما: "نتمنى لدوق ودوقة كامبريدج ذكرى زواج سعيدة للغاية. يصادف اليوم مرور عشر سنوات على تبادل أصحاب السمو الملكي الوعود في كنيسة وستمنستر".

Wishing The Duke and Duchess of Cambridge a very happy wedding anniversary.



Today marks ten years since Their Royal Highnesses exchanged vows at Westminster Abbey. https://t.co/J9tTp8Y58D — The Royal Family (@RoyalFamily) April 29, 2021

وتمت خطوبة الأمير وليام وكيت، في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2010. قبل خطوبتهما، وورد أن الزوجين تواعدا لمدة تسع سنوات تقريبا. أخيرا تزوج دوق ودوقة كامبريدج في 29 نيسان / أبريل 2011، في دير وستمنستر.

وارتدت العروس فستان زفاف من تصميم سارة بيرتون لألكسندر ماكوين، مقترنًا بتاج كارتييه Scroll. كان الأمير وليام يرتدي زي ضابط في الحرس الأيرلندي مع وسام حرس الشرف بغطاء خلفي.