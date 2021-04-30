أفيخاي أدرعي يستشهد بآية قرآنية وحديث للرد على "الشامتين" في ضحايا حادثة التدافع

وقال أدرعي في تغريدات في حسابه على تويتر: "من #إسرائيل لكل من يشمت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ".

من #إسرائيل لكل من يشمت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ.. [الحجرات:11] — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 30, 2021

وذكّر أدرعي بواقعة وقوف نبي الإسلام خلال جنازة يهودي باعتبارها نفسا بشرية يتوجب احترامها بغض النظر عن الدين.

وقال في هذا الصدد: "ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث؟ فكما قلت اتقوا الله على الأقل في رمضان".

{إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا}

ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث؟ فكما قلت اتقوا الله على الأقل في #رمضان. قالوا #الجسر_المقدس قالوا أيها الحاقدين — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 30, 2021

وقتل 45 إسرائيليا وأصيب أكثر من 103، في تدافع شديد وزحام خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) في قرية ميرون، قرب صفد، شمالي إسرائيل بعد منتصف الليلة الماضية، وشارك فيها مئة ألف شخص، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.