بايدن يبحث عن قناعه الطبي الموجود في جيبه لمدة 30 ثانية... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، لقطة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يبحث عن قناعه الطبي الواقي من فيروس "كورونا" المستجد، والذي تبين أنه كان موجودا في جيبه.

وبعد أن اختتم مسيرة في الهواء الطلق في ولاية جورجيا الأمريكية، أمس الخميس، أمضى بايدن الذي تم تطعيمه بالكامل 30 ثانية وهو يبحث عن قناعه، ليدرك لاحقا أنه كان في جيبه طوال الوقت.

وظل بايدن (78 عاما) يبحث عن قناعه الطبي، وانضمت إليه زوجته، جيل بايدن، لمساعدته في عملية البحث عنه، حتى أنه قال للجمهور المحتشد في الميكروفون: "أنا أبحث عن قناعي. أنا في ورطة".

وبعد لحظات بدا الرئيس الأمريكي وكأنه يسحب الكمامة القماشية من جيبه ورفعها عاليا في الهواء لكي يراها الجميع.

This video needs Veep credits...



Biden spends 30+ seconds on stage looking for his mask only for it to be in his pocket...



"I'm looking for my mask. I'm in trouble." pic.twitter.com/eOjm3VZ4iN — Nathan Brand (@NathanBrandWA) April 29, 2021

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعرض للإحراج في شهر مارس/ آذار الماضي، عندما سقط 3 مرات متتالية على سلم طائرة الرئاسة الأمريكية.

وأكدت كارين جان بيير، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، للصحفيين الذين كانوا يركبون مع بايدن (78 عاما) الطائرة لحضور الحدث الذي يقام في مركز السيطرة على الأمراض في جورجيا أن "الرئيس بخير 100%".

فيما غردت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة إنها "سعيدة بالإبلاغ عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بخير، ولم يتطلب حتى أي اهتمام من الفريق الطبي المرافق معه، لا شيء أكثر من زلة على الدرج".