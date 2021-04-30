أمريكا تسمح بتصدير لقاح "فايزر" لأول مرة منذ بدء إنتاجه... من حصل عليه؟

قال مسؤول كبير، اليوم الجمعة، إن شركة "فايزر" الأمريكية ستبدأ، الأسبوع المقبل، إمداد كندا بلقاح "كوفيد 19" المنتج في مصنعها في الولايات المتحدة، مما يجعلها ثاني دولة تتلقى جرعات من منشأة الشركة في كالامازو في ولاية ميشيغان.

وذكرت وكالة "رويترز" أن شركة "فايزر" بدأت بالفعل في شحن لقاحات مصنوعة داخل الولايات المتحدة إلى المكسيك، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسليم لقاحات من منشآت أمريكية للخارج بعد انتهاء صلاحية قيود عهد ترامب على صادرات الجرعات بانقضاء مارس/ آذار.

وقالت وزيرة المشتريات الفيدرالية أنيتا أناند: "يمكنني أن أؤكد أنه ابتداءً من 3 مايو/ أيار، ستتوافر إمدادات كندا من لقاح "فايزر بيونتيك" عبر مصنع في كالامازو".

وقالت في إفادة صحفية: "نتوقع أن نبقى على نفس جدول التسليم، مع توقع مليوني جرعة أسبوعيا في مايو، بدءا من الأسبوع المقبل، و2.4 مليون جرعة كل أسبوع في يونيو/ حزيران".

لدى كندا تعاقدات مع شركة "فايزر" لتوفير ما يصل إلى 76 مليون جرعة، وكانت الشحنات الكندية السابقة من شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك" تأتي من المصنع الأوروبي الرئيسي للشركة في بلجيكا.

في الشهر الماضي، قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن بلاده ستوفر لقاحات ضد فيروس كورونا للدول الأخرى، لكن فقط عندما تنتهي من تطعيم شعبها.