وكالة: أمريكا تحظر دخول المسافرين من الهند

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفرض قيودا جديدة على السفر تتعلق بالهند، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي ذلك في ضوء تفشي جائحة "كوفيد 19" هناك ومعاناة السلطات لمواجهة الأزمة الصحية، وهو ما يمنع معظم القادمين من جنسيات غير أمريكية من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول في حديث لوكالة "رويترز"، أن القيود الجديدة تأتي ضمن توصية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء على نحو غير عادي في الهند وانتشار سلالات عديدة من المرض هناك.

ومن المنتظر صدور إعلان رسمي بهذا الشأن، على أن تطبق الإجراءات ابتداءً من يوم الثلاثاء الرابع من مايو/ أيار الساعة 12:01 بتوقيت الساحل الشرقي (04:01 بتوقيت غرينتش).

سجلت الهند، اليوم الجمعة، نحو 390 ألف إصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 18.7 مليون إصابة، ويرتفع إجمالي الوفيات إلى 208 آلاف وفاة، بعد تسجيل 3500 إصابة في الأربع وعشرين الساعة الماضية.

تدهور الوضع الصحي في الهند مع تسارع انتشار الفيروس وفي ظل ظهور سلالة جديدة من الوباء يعتقد أنها أكثر قوة وعدوى، وتعاني البلاد مع نقص الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة انتشار المرض.