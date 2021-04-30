البيت الأبيض: أجندة قمة بايدن وبوتين قد تشمل الوضع في أوكرانيا ومسألة نافالني

أعلنت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الجمعة، أن قمة روسيا والولايات المتحدة بمشاركة رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن لم تؤكد بعد، لافتة إلى أن أجندة اللقاء يمكن أن تتضمن الوضع القائم حول المعارض الروسي أليكسي نافالني والأزمة الأوكرانية.

وقالت ساكي: "في الوقت الحالي لا توجد لدي أي معلومات جديدة بشأن مواعيد عقد القمة أو تأكيد انعقادها"، مضيفة أنه فقط بعد تحديد لقاء الزعيمين يمكن بدء العمل على تحديد أجندة اللقاء".

وأضافت: "إن واشنطن لا تزال قلقة بشأن المعارض الروسي أليكسي نافالني، وزيادة وجود القوات الروسية على الحدود الأوكرانية".

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء على أعلى مستوى هذا الصيف في إحدى العواصم الأوروبية لمناقشة مسائل العلاقات الثنائية التي تتطلب البحث".

يشار إلى أن، اليوم الجمعة، قام سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، خلال اتصال هاتفي مع مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جاكوب ساليفان، ببحث وضع ومستقبل العلاقات الروسية الأمريكية وإمكانية عقد قمة بين رئيسي البلدين.

ويذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم في مارس/آذار من عام 2014، وفرض الغرب عقوبات على روسيا.