لومير: قمة فرنسا القادمة تناقش كيفية تحفيز التعافي الاقتصادي في أفريقيا

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، إن قمة فرنسا ستقام في 18 مايو/ أيار المقبل، ومن المقرر أنها ستناقش كيف يمكن للدول النامية خصوصا في أفريقيا، أن تتفادى التخلف عن ركب تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة "كورونا".

وخصّص صندوق النقد الدولي 23 مليار دولار في تمويل مباشر إلى الدول جنوبي الصحراء في أفريقيا التي انكمش اقتصادها مجتمعة 1.9% في 2020، وهو أسوأ انكماش مسجل. ومن المتوقع أن يأتي تعافيها متأخرا عن بقية دول العالم في الفترة من 2020 إلى 2025، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال لومير للصحفيين أثناء زيارة له إلى ساحل العاج تستمر يومين، إن "أموال صندوق النقد ستذهب مباشرة إلى الاقتصادات الأفريقية حتى يمكنك أيضا إحياء اقتصاداتك والمشاركة في التعافي العالمي الأوسع".

Honoré d’avoir rencontré le président de la République de Côte d’Ivoire, @AOuattara_PRCI, pour célébrer l’amitié franco-ivoirienne et faire prospérer nos coopérations économiques. pic.twitter.com/41EUhU7jcC — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 30, 2021

وأضاف: "ستدرس القمة سبلا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة بما يشمل تقديم ضمانات قروض، ووفقا لصندوق النقد، فإن تلك المشاريع تجد صعوبة في الحصول على التمويل وسط التباطؤ الذي دفع التوظيف للهبوط 8.5 %، وترك 17 دولة في القارة في أو بالقرب من أزمة ديون العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي.