إيران تبشر بانفراجة وشيكة بعد مفاوضات "مرضية" في فيينا

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، اليوم الجمعة، إن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي "مرضية وإيجابية" رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر.

وأردف واعظي أن مفاوضات فيينا تمر بأيام "مصيرية" ورغم وجود بعض الصعوبات، إلا أن أجواءها إيجابية، مضيفا: "مضي المسار على هذا المنوال، يعني أننا سنشهد تقدما في فيينا"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".

وأضاف أن الحكومة والفريق الإيراني المفاوض يخوضان المفاوضات ضمن الإطار المرسوم من قبل كبار المسؤولين في البلاد وضمن الشروط المحددة من قبل قائد الثورة.

وتابع بالقول: "في هذا المسار نسعى في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر في ظل التزام جميع الاعتبارات والقوانين والأطر المحددة".

ووصف واعظي مستقبل البلاد الاقتصادي بالواعد، مضيفا أنه مع رفع "الحظر الجائر" المفروض على الشعب الإيراني، فإن "أياما طيبة بانتظار اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب".

من جانبه، قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن عملية المباحثات في فيينا لا تزال تواجه تحديات وتفاصيل صعبة ولم تجد الوفود المشاركة حلولا لها بعد.

وأضاف: "لا نزال نواجه تحديات وتفاصيل صعبة لم نجد حلولا لها بشأن الاتفاق النووي في فيينا". ومع ذلك، أضاف أن "المباحثات تسير على طريق صحيح".