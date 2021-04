واعظي: تطوير العلاقات بين إيران والسعودية يخدم مصالح المنطقة

وقال واعظي في رد له على سؤال حول العلاقات بين إيران والسعودية: "لقد أعلنّا دوما خلال الأعوام الماضية بأننا مستعدون للتعاطي مع الدولة الجارة السعودية وما زلنا ثابتين على هذا الموقف في سياق الابتعاد عن التوتر وتقوية التعاون وتوسيع أجواء الحوار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأشار واعظي إلى جولة ظريف الإقليمية، وقال: "لقد أعلنا على الدوام بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تطوير العلاقات مع الدول الجارة هدفا استراتيجيا لها وترحب بالتعاون معها في ضوء المصالح الإقليمية المشتركة".

وأضاف: "إن جولة ظريف لعدد من الدول الجارة تعد خطوة في هذا السياق في ضوء مجالات التعاون المشترك وتنمية العلاقات وكذلك ضرورة الحوار الإقليمي لمواجهة تحديات المنطقة ولحسن الحظ أن الجولة حققت نتائج جيدة".