واشنطن: نسمع طلبا كبيرا من دول العالم على لقاحات لا يحتاجها الأمريكيون

قالت منسقة الاستجابة العالمية لمرض "كوفيد-19" والأمن الصحي في وزارة الخارجية الأمريكية، جايل سميث، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسمع "طلبا كبيرا" من الدول حول العالم على لقاحات لا يحتاجها الأمريكيون.

وأخبرت سميث الصحفيين أن "واشنطن لم تقرر بعد بشأن معايير تخصيص اللقاحات، لكن القرارات ستعتمد على التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه اللقاحات على انتشار الفيروس أين ستكون الاحتياجات للقاحات أشد"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة الماضية، عن أن الولايات المتحدة أعطت 222 مليونا و322230 جرعة لقاح للوقاية من مرض "كوفيد-19" في البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار من الدعم الإضافي لاقتصاد البلاد وسط جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتي تشمل مبلغ 1400 دولار من المدفوعات المباشرة لمعظم دافعي الضرائب.

كما خصصت الحكومة الأمريكية مبلغ 1.7 مليار دولار في "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمساعدة الولايات والهياكل القضائية لمكافحة السلالات الجديدة المتحورة من فيروس "كورونا" المستجد.

ومنذ بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد لغاية أبريل/ نيسان الجاري، سُجلت أكثر من 32.3 مليون إصابة في الولايات المتحدة وما يزيد على 572 ألف حالة وفاة.