ألمانيا ترد على قرار موسكو منع دخول مسؤولين من الاتحاد الأوروبي

أعلنت الخارجية الألمانية، الجمعة، رفضها قرار الحكومة الروسية منع ثمانية مسؤولين بالاتحاد الأوروبي من دخول روسيا ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على مواطنين روس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "الإجراءات التي اتخذتها روسيا بلا أساس وذلك على عكس الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار على مسؤولين روس لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، بحسب رويترز.

وأضاف قائلا في بيان إن الإجراءات "تسهم في زيادة التوتر مع روسيا بلا داع".

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلنت موسكو منع ثمانية من مواطني دول الاتحاد الأوروبي وممثلي الهياكل الرسمية للاتحاد الأوروبي من دخول روسيا، حيث جاء على رأس القائمة السوداء، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي.

تم التأكيد أن هذا الإجراء جاء كرد على الخطوات المتخذة ضد ستة مواطنين روس ممنوعين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.