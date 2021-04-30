بلينكن يعتزم مناقشة التيار الشمالي- 2 مع نظيره الألماني

أعلن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، فيليب ريكر، السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن سيناقش مع نظيره الألماني، هايكو ماس، الأسبوع القادم، مشروع التيار الشمالي-2.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ريكر للصحفيين: "أتوقع أن وزير الخارجية ماس سيكون هناك وأعتقد أننا سنلتقي بالصيغة الثنائية".

وأضاف: "المشروع الشمالي-2 يبقى مشكلة... وسنواصل شرح موقفنا إزاء هذا المشروع للألمان وتكرير أنه يجب وقفه".

يشار إلى المشروع يلقى معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لبيع غازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خط أنابيب الغاز في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وصرحت روسيا مرارا أن هذا المشروع تجاري ومفيد لأوروبا.

وتؤيد ألمانيا استكمال خط أنابيب الغاز وترفض عقوبات أمريكية أحادية الجانب تتجاوز الحدود الإقليمية.