هزة أرضية قوية تضرب شمال شرقي اليابان... فيديو

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6,6 درجة على مقياس ريختر، شمال شرقي اليابان.

وبحسب مركز الأرصاد في البلاد فإن مركز الهزة كان على عمق 60 كم.

وتم رصد مركز الزلزال في المحيط الهادي بالقرب من منطقة مياجي، ولا يوجد أي خطر لحدوث تسونامي.

وشعر السكان في شمال شرقي اليابان بالهزة القوية بما في ذلك سكان العاصمة طوكيو.

هذا ولم يتم تسجيل أي معلومات حتى اللحظة حول خسائر بشرية أو مادية.