عقوبات قاسية للمخالفين... أستراليا تمنع مواطنيها القادمين من الهند من دخول البلاد

أكدت أستراليا أنها ستمنع مواطنيها الذين كانوا في الهند قبل 14 يوما من تاريخ اعتزامهم العودة للوطن من دخول البلاد، اعتبارا من يوم الاثنين.

قال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، في بيان إن "القيود ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من الثالث من مايو/ أيار، وإن خرق الحظر يترتب عليه عقوبات مدنية وسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف: "قلوبنا مع شعب الهند، وجاليتنا الهندية الأسترالية.. أصدقاء وعائلات الموجودين في أستراليا يواجهون خطرا شديدًا، وللأسف يصاب كثيرون بكوفيد -19، ويموت كثيرون منهم كل يوم ".

وقال هانت إن الحكومة الأسترالية ستعيد النظر في القيود، في 15 مايو/ أيار.

يأتي هذا القرار الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، في إطار إجراءات صارمة لمنع دخول المسافرين من ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع مواجهتها ارتفاعًا في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

هذا وسجلت الهند، اليوم السبت، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز أكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن الهند سجلت 401993 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض.

وبلغ العدد الإجمالي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في الهند أكثر من 19.16 مليون حالة وفقا للوزارة.

وخلال نفس الفترة الزمنية، ارتفع عدد الوفيات بمقدار 3523 ليصل 211853 شخصًا، بينما تعافى أكثر من 15.68 مليون مريض منذ بداية الوباء.

وتعاني الهند من موجة جديدة شرسة من إصابات فيروس كورونا، بالتزامن مع نقص في الأكسجين والأدوية وأسرة المستشفيات.