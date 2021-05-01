رئيس طاجيكستان يبحث مع نظيره القرغيزي وقف إطلاق النار على الحدود

بحث رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، مع نظيره القرغيزي، صادير جاباروف، اليوم السبت، هاتفيًا، تنفيذ الاتفاقات الخاصة بنظام وقف إطلاق النار على الحدود وعودة القوات إلى مواقعها الدائمة.

وجاء في بيان مكتب الرئاسة الطاجيكي: "ناقش الرئيسان، خلال المباحثات، تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين من أجل استقرار الوضع في المناطق الحدودية لطاجيكستان وقرغيزستان، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا الامتثال الكامل لنظام وقف إطلاق النار وعودة القوات إلى مواقعها الدائمة".

وتبادل الرئيسان بحسب البيان، وجهات النظر حول الأنشطة المشتركة لمجموعات العمل في هذا الاتجاه وبداية اجتماع اللجان الحكومية المشتركة حول ترسيم الحدود.