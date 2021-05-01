ألمانيا تتهم رجلا بجمع أموال لصالح تنظيم "داعش" في سوريا

أعلنت السلطات الألمانية، يوم أمس الجمعة، أن ممثلي الادعاء الألمان اتهموا مهاجرا عراقيا بالانتماء الى منظمة إرهابية بدعوى أنه جمع آلاف الدولارات لصالح تنظيم "داعش".

وتم اعتقال المتهم في أوائل يناير، عند الحدود الألمانية مع سويسرا حيث يزعم أنه كان متجها للالتحاق بالتنظيم في سوريا.

وأعلن ممثلو الادعاء الألمان، بأن الرجل جاء إلى ألمانيا من العراق في عام 2016.

وزعم الادعاء الألماني أن المتهم كان يريد في الأصل السفر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في "الجهاد المسلح" ، لكن أعضاء الجماعة طلبوا منه تأجيل الخطة والبقاء في ألمانيا لجمع الأموال.

بين يونيو وسبتمبر 2020، "حوّل ما لا يقل عن 12 ألف دولار في معاملات متعددة إلى ما يسمى بـ" تنظيم داعش" في سوريا.

وقال ممثلو الادعاء إن الأموال استخدمت لتمويل عمليات تهريب النساء إلى أماكن "تنظيم داعش"، وزعموا أن الأموال المرسلة إلى لبنان كانت تهدف إلى المساعدة في إخراج مقاتلي التنظيم من السجون وتسهيل عودتهم إلى التنظيم الجهادي، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".