اعتقال ثلاثة أشخاص بعد حريق "عمدي" بمقر إقامة السفير السعودي في بريطانيا

ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على ثلاثة رجال، بعد اندلاع حريق في حديقة المقر الدبلوماسي الرسمي للمملكة العربية السعودية في لندن.

وتم استدعاء الشرطة إلى مقر إقامة السفير السعودي في كنسينغتون في الساعة 1:38 بعد الظهر، حسبما قالت الشرطة لشبكة CNN في بيان لها أمس الجمعة.

وبعد حضورها إلى مكان الحادث، ألقت الشرطة القبض على رجل للاشتباه في قيامه بالحرق العمد والآخر للاشتباه في الاعتداء بعد أن أصاب حارس أمن. وتم القبض على رجل ثالث بالقرب من السفارة للاشتباه في حيازته مخدرات من الدرجة الأولى.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن لشبكة CNN إنه تم نشر سيارة إطفاء واحدة، مضيفة أنه "تم استدعاء اللواء في الساعة 1.42 مساءً. (محلي) وتم السيطرة على الحريق بحلول الساعة 1.50 مساءً".