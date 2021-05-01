واشنطن تؤكد سقوط ضحايا من مواطنيها بحادث التدافع في إسرائيل

قالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية، اليوم السبت، إن عددا من الرعايا الأمريكيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين في تدافع خلال احتفال ديني يهودي في إسرائيل.

وقالت المتحدثة حول الحادثة التي وقعت مساء يوم الخميس خلال الاحتفال الديني لليهود في إسرائيل، "يمكننا أن نؤكد أن عددا من المواطنين الأمريكيين كانوا بين الضحايا"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت: "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أمريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأمريكيين المعنيين وذويهم. واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة، إن "مسؤولي القنصلية في نيويورك على اتصال بأربع عائلات لها ضحايا وإن السفارة في الأرجنتين على اتصال بأسرة واحدة".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الجمعة، إنه "علم بوفاة اثنين من المواطنين الكنديين في الحادثة".

من جانبها، صرّحت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه "تم التعرف على هوية 32 من القتلى في وقت متأخر أمس الجمعة. وتوقفت عملية تحديد هويات القتلى لمدة 24 ساعة لحلول يوم السبت الذي يوقف فيه اليهود العمل وتستأنف في المساء.

وقد لقي ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم سحقا وأصيب أكثر من 100 في الحادثة التي وقعت على منحدرات جبل الجرمق شمالي إسرائيل مساء الخميس وعشية أمس الجمعة.